Триумфальный показ мюзикла «Король Лев» в канун Нового года – 31 декабря®

20 ноября 2020 г. 14:40
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Впервые премьеру мировой легенды «Король Лев» в Харькове зрители увидели 1 сентября 2020 года, но по многочисленным просьбам в Харькове состоится повторный показ в канун Нового Года - 31 декабря.  

Готовили актёров мюзикла преподаватели, среди которых и те, кто имеет более 20 лет театральной практики. 

Визажисты проекта занимают призовые места в Ukrainian Premium 2020 "Top 10 Beauty Expert".

Красочные декорации, уникальные костюмы и оригинальные хореографические постановки не оставят никого равнодушными. Все же хореографические номера мюзикла поставлены Миленой Лейбук - президентом ассоциации "Творческий союз искусств", заслуженным деятелем эстрадного искусства Украины, директором центра эстетического развития, лицензированным судьей по спортивным танцам, тренером победителей и призеров чемпионатов и кубков мира по шоу-программам. Вокальные композиции представят на эксклюзивных дисках, которые можно будет приобрести на премьере в сувенирной лавке. Поэтому приходите к своему Симбе или другому любимому герою!

 

Генеральный продюсер «The Lion King by Larina Academy» – основательница и руководитель языковой академии Larina Language Academy – Татьяна Ларина.

Режиссёр мюзикла в Харькове - Олег Дидык.

Билеты возможно приобрести в Larina Language Academy или  

по ссылке https://kharkov.internet-bilet.ua/ru/korol-lev

 

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