Триумфальный показ мюзикла «Король Лев» в канун Нового года – 31 декабря®

Впервые премьеру мировой легенды «Король Лев» в Харькове зрители увидели 1 сентября 2020 года, но по многочисленным просьбам в Харькове состоится повторный показ в канун Нового Года - 31 декабря.

Готовили актёров мюзикла преподаватели, среди которых и те, кто имеет более 20 лет театральной практики.

Визажисты проекта занимают призовые места в Ukrainian Premium 2020 "Top 10 Beauty Expert".

Красочные декорации, уникальные костюмы и оригинальные хореографические постановки не оставят никого равнодушными. Все же хореографические номера мюзикла поставлены Миленой Лейбук - президентом ассоциации "Творческий союз искусств", заслуженным деятелем эстрадного искусства Украины, директором центра эстетического развития, лицензированным судьей по спортивным танцам, тренером победителей и призеров чемпионатов и кубков мира по шоу-программам. Вокальные композиции представят на эксклюзивных дисках, которые можно будет приобрести на премьере в сувенирной лавке. Поэтому приходите к своему Симбе или другому любимому герою!