Турция будет требовать тесты на COVID-19 от туристов с 30 декабря

Власти Турции отложили введение предоставления авиапассажирами справки об отрицательном тесте на коронавирус с 28 на 30 декабря.

Об этом сообщил национальный авиаперевозчик Turkish Airlines. По решению Минздрава Турции, отрицательный тест на COVID-19 должны предоставлять все прибывающие в страну воздушными, наземным или морским путями.

«Пассажиры, летящие в Турцию или другую страну через Турцию, должны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанную не ранее чем за 72 часа до полета. Правило вступает в силу с 12:00 30 декабря 2020 года по местному времени. Пассажирам младше 6 лет справка не потребуется»,— сообщается на сайте Turkish Airlines. Пассажиров без справки на рейсы допускать не будут, передает kommersant.

С начала пандемии коронавирусом в Турции заразились более 2,1 млн человек, умерли более 19,8 тыс. заболевших. Из-за роста заболеваемости в стране введен комендантский час и запрет на все праздничные мероприятия на Новый год в гостиницах.

Туроператоры считают, что введение новых правил не приведет к массовому отказу от поездок.