Турция отказывается от all inclusive: что ждет туристов после окончания карантина?

27 апреля 2020 г. 15:01
Источник: РБК-Украина
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Турция рассчитывает на восстановление туристического потока после пандемии коронавируса с конца августа. Об этом заявил министр туризма Мехмет Эрсой, передает Hurriyet.

По его словам, сначала турецкие власти сосредоточатся на восстановлении внутреннего туризма. Ожидается, что отели начнут открываться в конце мая.

"Если мы не столкнемся с новыми проблемами, внутренний трафик начнется в конце мая. Туристический сезон откроется внутренними рейсами", - отметил Эрсой.

Он также отметил, что общественные места и достопримечательности будут переоборудованы согласно требованиям социального дистанцирования. Кроме того, в отелях не будет системы питания all inclusive, вместо этого они перейдут на систему комплексного питания.

На втором этапе будет запущено авиасообщение с теми странами, где пандемия пойдет на спад и не будет фиксироваться новых случаев COVID-19. По прогнозам Эрсоя, начало иностранного туризма ожидается к концу августа.

 

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