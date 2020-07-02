Туристам упростили доступ в чернобыльскую зону

02 июля 2020 г. 12:50
Источник: Корреспондент.net
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Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения отменило необходимость получения специальных разрешений для туристических агентств, организующих поездки в район аварийной Чернобыльской АЭС.

Об этом сегодня сообщило в соцсети Государственное агентство развития туризма. 

Теперь для организации экскурсий в чернобыльской зоне достаточно заключить договор с государственным Центром организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения.  

Также нужен договор с ООО РК Проект на проведение индивидуального дозиметрического контроля внешнего облучения посетителей во время пребывания в чернобыльской зоне. 

Кроме этого, необходимо заключить договор с ДСП Экоцентр по прямому радиационно-дозиметрическому контролю автотранспорта. 

Напомним, ранее нацгвардейцы в многоэтажке заброшенного города Припять задержали трех сталкеров, решивших отметить майские праздники поездкой в чернобыльскую зону. 

 

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