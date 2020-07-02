Туристам упростили доступ в чернобыльскую зону

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения отменило необходимость получения специальных разрешений для туристических агентств, организующих поездки в район аварийной Чернобыльской АЭС.

Об этом сегодня сообщило в соцсети Государственное агентство развития туризма.

Теперь для организации экскурсий в чернобыльской зоне достаточно заключить договор с государственным Центром организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения.

Также нужен договор с ООО РК Проект на проведение индивидуального дозиметрического контроля внешнего облучения посетителей во время пребывания в чернобыльской зоне.

Кроме этого, необходимо заключить договор с ДСП Экоцентр по прямому радиационно-дозиметрическому контролю автотранспорта.

Напомним, ранее нацгвардейцы в многоэтажке заброшенного города Припять задержали трех сталкеров, решивших отметить майские праздники поездкой в чернобыльскую зону.