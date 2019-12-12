Ученые выяснили, почему вреден дневной и длительный сон

12 декабря 2019 г. 13:55
Источник: УНИАН
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Люди, которые спят днем или 9 и более часов ночью, имеют повышенный риск инсульта. К такому выводу пришли китайские ученые после исследований в течение 6 лет при участии 31 тысячи 750 человек, средний возраст которых составлял 62 года, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В начале наблюдений у добровольцев не наблюдались инсульты и другие проблемы со здоровьем.

Всего было зарегистрировано 1 тыс. 557 случаев инсульта. Ученые выяснили,  что 8% участников дремали 90 минут и дольше, а 24% спали 9 и больше часов в сутки.

Последние характеризовались повышенным риском инсульта — на 23% выше, чем у тех, кто спал от 7 до 8 часов в сутки. При этом тем, кто спал долго и дремал днем, инсульт грозит на 85% чаще.

Ранее американские ученые выяснили, что люди, у которых внезапная остановка сердца случилась в выходные дни, выживут с меньшей вероятностью, чем те, у кого сердце остановилось в будние дни. 

 

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