Украинцев предупредили об опасности нестойкого льда на замерзших водоемах

09 декабря 2018 г. 18:40
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Спасатели предупреждают украинцев об опасности нестойкого льда на замерзших водоемах.

Из-за постоянно меняющейся температуры воздуха на реках и озерах Украины образуется неустойчивый ледяной покров, который представляет особую опасность для всех посетителей водоемов, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как отметили в службе чрезвычайников, сейчас первые любители зимней рыбалки уже выходят на лед, рискуя своей жизнью и здоровьем ради сомнительного досуга.

Именно поэтому с целью предупреждения несчастных случаев спасатели начали проводить профилактические рейды по замерзшим рекам и озерам.

 

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