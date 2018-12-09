Украинцев предупредили об опасности нестойкого льда на замерзших водоемах

Спасатели предупреждают украинцев об опасности нестойкого льда на замерзших водоемах.

Из-за постоянно меняющейся температуры воздуха на реках и озерах Украины образуется неустойчивый ледяной покров, который представляет особую опасность для всех посетителей водоемов, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как отметили в службе чрезвычайников, сейчас первые любители зимней рыбалки уже выходят на лед, рискуя своей жизнью и здоровьем ради сомнительного досуга.

Именно поэтому с целью предупреждения несчастных случаев спасатели начали проводить профилактические рейды по замерзшим рекам и озерам.