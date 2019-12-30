Украинцы рассказали, где и как будут праздновать Новый год - опрос

Наиболее распространенным вариантом встречи Нового года для Украинской будет празднование в кругу семьи. Такие данные обнародовали социологи по итогам исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Благодаря опросу стало известно, что провести новогоднюю ночь дома в кругу близких людей планируют 67% украинцев.

Еще 16,5% собираются встречать Новый год в гостях, у друзей или родственников.

А 3,4% опрошенных имеют планы на одинокий вечер перед телевизором, но также в стенах своего дома. 0,5% респондентов сказали, что новогоднюю ночь будут проводить "в кругу интернета".

Всего 2,6% опрошенных признались, что собираются праздновать в публичном заведении. 0,6% украинцев проведут новогоднюю ночь в интересном путешествии по стране, еще столько же планируют в это время праздновать за границей.

Другие варианты ответов назвали 0,4% украинцев. А 6,3% опрошенных не решили, где будут встречать Новый год.

Исследование проводилось 13-18 мая во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Ранее сообщалось, что этот Новый год в поездах встретят не менее 16678 пассажиров, которые уже приобрели билеты. Самым популярным традиционно в это время года стало западное направление.

Всего в ночь на 1 января будет курсировать 126 пассажирских поездов дальнего следования, рассчитанных на 66846 мест, сообщила "Укрзализныця".