Украинцы смогут попасть в Болгарию после предъявления отрицательного ПЦР-теста

28 июля 2020 г. 10:10
Источник: УНИАН
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После недавнего послабления Болгария снова ужесточила правила въезда для украинцев. Об этом говорится на сайте МИД Болгарии.

"С 28 июля граждане Северной Македонии, Сербии, Албании, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Молдовы, Израиля и Кувейта могут въехать в Болгарию с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным за последние 72 часа. Для граждан Украины требование предъявить отрицательный ПЦР-тест будет действовать с 30 июля", - сказано в сообщении.

Напомним, с 16 июля гражданам Украины было разрешено въезжать на территорию Болгарии без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус.
 

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