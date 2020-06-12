Украинские кинотеатры откроются позже, чем планировалось

Кинотеатры будут встречать зрителей со 2 июля. Из-за нехватки новых лент открываться раньше нет смысла. Это было решено во время совместной встречи главы Минздрава и Минкультуры, а также представителей кинотеатров. Об этом рассказал заместитель председателя фракции "Слуга народа" Павел Сушко в своем Facebook.

"Сейчас из-за нехватки новых лент кинотеатры не были готовы открыться 10 июня. Эту дату для них определил Кабмин в очередном этапе ослабление карантина. Впрочем воспользоваться этой возможностью кинотеатры не смогли. К июлю им просто не с чем встречать зрителя. А запуститься в работу, при открытии, нужно сразу на всю 100% мощность — персонала и технического обеспечения. Нести полные затраты. Соответственно, работать в убыток, когда индустрия и без того истощена карантином", — пояснил Сушко.

Он добавил, что удалось поднять этот вопрос в Минздраве. "Предоставили свои предложения относительно постепенного запуска работы кинотеатров. Предварительно определили, что кинотеатры будут встречать зрителей со 2 июля", — подвел итог обсуждения автор.