Украинские ветеринары отметили профессиональный праздник

Они, как и сказочный персонаж Айболит, помогают всем поголовно от маленькой черепашки до огромного слона. Жители городского зоопарка все время находятся под пристальным наблюдением команды ветеринарных врачей. На выходных представители этой важной профессии праздновали свой профессиональный праздник - День работников ветеринарной медицины. Говорят, сегодня работы у них хватает, ведь на более чем две сотни обитателей зоопарка приходится четверо врачей. А успеть надо и помощь оказать и профилактику провести.

Оксана Даншина, зав. ветеринарным отделом зоопарка

Проведение карантинных мероприятий, чипирование животных и лечебно- профилактических обработок. Мы выявляем больных животных, изолируем их для проведения диагностических исследований и дальнейшего необходимого лечения. Контролируем качество кормов. А также ветеринарное состояние производственных помещений и вольеров.

Даже если пациенты встречаются несколько привередливые, помогать им истинное удовольствие, говорит Оксана Даншина. Главное, шутит врач, найти к каждому пациенту свой индивидуальный подход. А с зубастыми, важно еще и вовремя убрать подальше руки.