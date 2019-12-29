Умные, преданные и... обидчивые. В Экопарке рассказали о грызунах, которые станут символом 2020 года

Это Добби и Рита - крысы из Харьковского Экопарка. Животные играют друг с другом на плече работницы экопарка. Так разрушают стереотип, что якобы крысы - нелюдимые и агрессивные.

Добби и Рита - с одомашненных пород, выводились специально. А еще они - пара. Живут в одном домике. Рита в этих отношениях - лидер. В экопарке говорят: едой крысы не перебирают. Это в основном злаковые. И обязательно надо следить, чтобы рацион был сбалансированным.

Анастасия Снытка, кипер Сектора грызунов и рептилий

И как лакомство нужно делать им нарезку – яблочко, морковочка, это раз в две недели. И нужен им белок, то ли филе куриное, то ли яичко. Особенность крыс : у них есть норма, они никогда не переедают

У крыс сильный иммунитет. Болеют они крайне редко. Исключение - лысые породы, как Добби. Их надо беречь от сквозняков, иначе заболеют бронхитом. А вот из-за нехватки внимания и общества страдают все крысы. Поэтому домой следует брать пару, чтобы не загрустили.

Артём Стынка, кипер Сектора грызунов и рептилий

Если им не уделять внимания, то они могут грустить, это даже может отразиться на их здоровье. Ну, лучше заводить пару однополых, если не хотите получить «сюрприз». Крыса приводит до 15 малышей. Это такой себе «сюрприз»

Вижу цель - не вижу препятствий. Целеустремленности этим хрупким животным не занимать. Они перегрызают бетон и переваривают даже металл, если чувствуют опасность и стремятся вырваться из ловушки. Преданность и осторожность - также в списке крысиных особенностей.

Артём Стынка, кипер Сектора грызунов и рептилий

Они могут своим больным сородичам, которые не могут ходить и передвигаться, они могут носить пищу откуда-то издалека. У них очень хорошее обоняние, они могут чувствовать любую отраву, даже если она разбавлена в тысячу раз, они никогда не съедят ничего отравленного

Если перенять у этих грызунов хотя бы часть крысиных достоинств, год наверняка будет удачным, шутят в Экопарке.

А тем, кто желает взять крыс домой, советуют отнестись к этому ответственно. Если животное чем-то обидеть или сделать больно, хоть и случайно, вернуть крысиное доверие будет крайне трудно.