В Бабаевском лесу прошел квест "Патриот". Цель - патриотическое воспитание молодежи

На территории Грушевой поляны в Бабаевском лесу прошел национально-патриотический квест «Патриот». Основная цель этого мероприятия – патриотическое воспитание молодежи. Параллельно с этим задача - объединить подрастающее поколение поселков Бабаи, Покотиловки и Высокого, говорит организатор мероприятия Даниэль Солодчик.

Даниэль Солодчик, организатор квеста

До цього у Височанській громаді, в яку входять усі три селища, не було жодного заходу. Фактично молодь займалася тільки мінімально – футболом, максимально - в школах, які за можливості виділяють місце спорту. Селища, на жаль, не роблять комплексний підхід на розвиток молоді і розвиток спорту в селищах.

В квесте приняли участие около полусотни детей. Это парни и девушки от 14 до 18 лет. Они бегали по лесу, разгадывали загадки от мольфара и рыбака. Участников патриотического квеста искали через социальные сети, также обращались за помощью к школам.

Алексей Ткач, один из организаторов национально-патриотического квеста “Патриот”

Первое из активностей – это спортивное ориентирование. Расставлены точки по локации, участники приходят на каждую точку, получают задание, решают его, после этого получают напутствие на следующую точку.

Ученица Бабаевской школы Дарья Лементова говорит, что так же, как и одноклассники, несмотря на то, что все еще продолжаются каникулы, с радостью пришла испытать свои силы в квесте. С собой - хорошее настроение, удобная одежда и обувь.

Дарья Лементова, ученица 11 класса Бабаевской школы

Це дуже гарна можливість як мінімум підтягнути свою фізичну форму, а так само - провести час із друзями. Я прийшла сюди з ними, буде весело

Народная депутат Украины Мария Мезенцева, которая стала соавтором закона о молодежной политике, также посетила мероприятие. Буквально накануне, рассказывает Мария Мезенцева, с коллегами обсуждали значимость школьных уроков о патриотическом воспитании. Ведь в связи с пандемией коронавируса, возможно, что нужно будет перейти в иную плоскость занятий. Проводить уроки не в классах, а на свежем воздухе.

Мария Мезенцева, Народная депутатка Украины, Глава молодежного альянса «Харьковщина»

Завдячуючи Даніелю Солодчику та всій команді, проводиться цей захід. Сьогодні патріотизм є в єдності, в дружньому відношенні один до одного і в допомозі.

На подготовку к мероприятию ушел месяц, рассказывает организатор Даниэль Солодчик. Все это время он совместно с организаторами активно занимался сбором информации, выбирал конкурсы, две недели потратили на отбор участников. Как показал квест, говорит Даниэль, старания себя полностью оправдали. Приятно удивила активность и заинтересованность детей.

Даниэль Солодчик, организатор квеста

В майбутньому ми плануємо кожного року такі заходи, щоб об’єднувати молодь селищ, і не тільки такі заходи. Всі спортивні, молодіжні заходи, бо зараз їх немає взагалі.

По окончанию квеста все участники получили призы. Далее в планах - для того, чтобы ввести спорт и здоровый образ жизни в привычку, - проведение веломарафонов на территории Харьковской области. Даниэль Солодчик обещает сделать все возможное, чтобы объединить молодежь Высочанской громаде и способствовать их культурному и спортивному развитию.