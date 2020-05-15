В Британии бык почесался о столб и обесточил три села

Бык сбил электрический столб, пытаясь об него потереться задом, и обесточил три близлежащие деревни в Британии. Об этом сообщает BBC .

При этом четырехлетнему быку Рону чудом удалось спастись от удара электричеством в 11 000 вольт.

Владельцы фермы, на которой держат животное, поняли, кто стал причиной отключений электричества, только когда увидели на дороге большой генератор вместе с кабелями.

Некоторые из проводов остались на поле.

«Мы стояли, видели это, а бык просто стыдливо подошел к забору. Он имел немного ошарашенный вид. Я не думаю, что он действительно понял, что произошло ночью», - рассказала фермер.

По ее словам, у животного просто почесался зад. Женщина пыталась поднять настроение односельчанам и извинилась в соцсети от имени Рона.

«Зад у быка всегда чешется, когда он выходит на улицу. Рон весит более тонны, поэтому он потерся и просто сбил этот столб», - пояснила владелица животного.