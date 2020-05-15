В Британии бык почесался о столб и обесточил три села

15 мая 2020 г. 16:06
Источник: УНИАН
7 просмотров

Бык сбил электрический столб, пытаясь об него потереться задом, и обесточил три близлежащие деревни в Британии. Об этом сообщает BBC .

При этом четырехлетнему быку Рону чудом удалось спастись от удара электричеством в 11 000 вольт.

Владельцы фермы, на которой держат животное, поняли, кто стал причиной отключений электричества, только когда увидели на дороге большой генератор вместе с кабелями.

Некоторые из проводов остались на поле.

«Мы стояли, видели это, а бык просто стыдливо подошел к забору. Он имел немного ошарашенный вид. Я не думаю, что он действительно понял, что произошло ночью», - рассказала фермер.

По ее словам, у животного просто почесался зад. Женщина пыталась поднять настроение односельчанам и извинилась в соцсети от имени Рона.

«Зад у быка всегда чешется, когда он выходит на улицу. Рон весит более тонны, поэтому он потерся и просто сбил этот столб», - пояснила владелица животного.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53