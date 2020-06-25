В двух водоемах Харьковщины выявили кишечную палочку: где не рекомендуют купаться (карта)

Специалисты-эпидемиологи проверили водоемы Харьковщины на безопасность купания в них отдыхающих.

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, по результатам лабораторных исследований воды поверхностных водоемов, отобранной в пределах зоны купания Алексеевского лугопарка и Безлюдовского водохранилища в Харькове установлено, что в воде водоемов содержание лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативное значение (выявлено соответственно 6200 и 13000 при норме не более 5000 на литр).

В связи с этим купаться в этих водоемах специалисты не рекомендуют.

Также опубликована карта нерекомендованных для купания мест в Харьковской области.

Она обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований, отметили в Лабцентре.

Перечень мест массового отдыха на водных объектах, находящихся под мониторинговым контролем Государственного учреждения «Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» размещен по ссылке.