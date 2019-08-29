 

В двух водоемах под Харьковом нашли опасные вирусы

29 августа 2019 г. 14:35
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На Харьковщине специалисты продолжают обследовать пляжи на наличие возбудителей опасных для человека инфекционных заболеваний.

Как сообщили в Харьковском лабораторном центре, по результатам исследований в воде Печенежского водохранилища, отобранной на пляже пгт Печенеги, обнаружили антигены ротавирусов. А в поселке Кегичевка в пробе воды, отобранной на пляже «Комсомольский», обнаружили аденовирусы.

В связи с этим специалисты Лабцентра не рекомендуют населению купаться в этих местах и в других зонах рекреации на водных объектах, отраженных на интерактивной карте, которая обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.

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