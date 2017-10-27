В экопарке пополнение. 30 новых питомцев из Риги уже осваивают свой новый дом.

Капибары, дикобразы, моко, венценосные журавли и другие экзотические животные обживаются в вольерах экопарка. Всего 30 птиц и зверей проделали неблизкий путь из Латвии в Украину. Уже в третий раз Рижский зоопарк, передает в Харьков новых питомцев, в рамках программы сотрудничества по сохранению редких видов, говорит Валерия Иващенко. И добавляет, что перед этим приехали самка кианга и самец рыси.

Валерия Иващенко, зам. директора по зоотехническим вопросам

Поездка, их транспорт прошел отлично. Из Риги до Киева, там была растаможка. Потом из Киева они уже прибыли в Харьков. Все были довольны, скажем так. Они заселились в новые вольеры, ну в свои карантинные пока. На данный момент мы будем пытаться подселять их в группы.

Из-за холодной погоды увидеть сейчас можно только одного самца и двух самок венценосного журавля, самку японского журавля и трех самцов дикобраза. А вот две самки капибары, десять особей моко - это бразильские горные свинки, а также семь белых коплиц уже скрылись в теплых вольерах. С подбором рациона для животных сложностей не было, говорят зоологи.

Валерия Иващенко, зам. директора по зоотехническим вопросам

В основном это зерносмеси. Также даем потертую морковь, яблоко. Для мокко еще даем фрукты.

А вот с условиями проживания для некоторых животных не все так просто, признается Валерия. Например, для моко придется еще должным образом обустроить вольер, потому что это ночные животные. А капибарам крайне необходим водоем. В экопарке продолжат и в дальнейшем сотрудничать с зоопарком Риги. Там для пингвина Альберта, который также совсем недавно поселился в одном из вольеров, попытаются найти подружку