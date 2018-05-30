В Экопарке - пополнение: родились маленькие сурки

Их несправедливо называют вредителями, но эти животные невиновны. Также их будят, чтобы они предугадывали погоду, но это им вредит. Интересные и удивительно быстрые грызуны, которые не размножаются в неволе, в этом году в Экопарке сделали исключение. О маленьких сурках - наш следующий сюжет.

У пары сурков Чипа и Дейли - пополнение. В их семье на свет появилось аж восемь малышей. Они уже открыли глазки, с удовольствием едят овощи, играют и роют норы. В Экопарке - это первый случай рождения сурочков, ведь, как правило, они размножаются только на свободе. Самец здесь проживает уже четвертый год. Самку привезли прошлым летом. Ей долгое время пытались найти самца, но она всех отгоняла, только с Чипом подружилась. Пара быстро нашла общий язык, жила в одной клетке, а вот теперь вместе воспитывают детей.

Светлана Вишневецкая, начальница сектора «Грызуны и террариум»

У каждого свой характер. Вот у меня есть здесь свой любимчик, когда он выходит, когда я захожу кормить туда, с удовольствием берет салатик с рук, с удовольствием берет травку, обожают арбузы. Ну, как маленькие детки - любят все вкусненькое и сладенькое.

В природе сурки живут колониями. Их ареал распространяется преимущественно на востоке Украины. Сурки, хотя и грызуны, но не вредны для зерновых культур, питаются разнотравьем, - рассказывает Светлана Вишневецкая. В последнее время их количество уменьшается, так как все меньше становится необработанной земли. Эти животные достаточно пугливы, и, похоже, застенчивые - бегут от камеры и сегодня не хотят показываться всей семьей. Показался лишь дежурный. Как говорит Светлана, он предупреждает других об опасности.

Светлана Вишневецкая, начальница сектора «Грызуны и террариум»

Если есть какая-то опасность, они свистят и предупреждают всех остальных. Вот если кушать, есть – у них свой свист, если есть какая-то опасность - свой свист, или писк или вот крик вот такой – их можно сравнивать даже с детским криком, как плач вот такой. У нас есть маленькие детки, которых мы будем приучать к ручкам и, чтобы дети могли увидеть, могли пообщаться с ними. Именно подержать на руках. Половозрелость у малышей наступает после трех лет. Я думаю, что пока они будут жить, когда вот такая компания – это интересно, это есть на что посмотреть, и пока будут жить в нашем зоопарке.

Для малышей планируют создать также условия, приближенные к свободе - расширить их помещение, сделать больше искусственных тоннелей. Но это чуть позже.

В ближайшее время они получат имена от посетителей Экопарка.