В Экопарке - "сватанье": дикобразу Цицилию привезли невесту

Колючая красавица Циля тихонько сопит себе, примостившись на веточке. Потому что среди бела дня она сонная и ленивая. Вот ночью - это другое дело. Эта девочка недавно переехала в Харьков в рамках программы сотрудничества с частного зоопарка «Лимпопо», что во Львовской области.

А все для того, чтобы составить пару вот этому трехлетнему красавчику Цицилию, которого все же удалось растормошить вкусностями.

Цилечка красивый мальчик, да.

Древесные дикобразы или ещё - цепкохвостые дикобразы - они по своей натуре очень медленные. То есть сейчас вы можете наблюдать, что он очень медленно спускается, всегда страхует себя своим хвостом.

Анастасия Стынка, зоокипер сектора "Грызуны и рептилии" в Фельдман Экопарк

По характеру, конечно, сейчас девочка ещё закрытая, скованная потому, что ей не комфортно, она приехала с другого зоопарка, где были совсем другие условия обитания. Конечно, мальчик у нас уже приспособленный, разбалованный, можно так сказать, любит всё, что повкуснее.

Лакомятся дикобразы овощами и фруктами, очень любят орехи, сухари и маршмеллоу.

Виктория Пархоменко, зоокипер сектора "Грызуны и рептилии" в Фельдман Экопарк

Они очень спокойные, они реагируют на голос: если человек пришел и агрессивно относится, то у них сразу портится настроение. Если к ним заходишь, относишься с лаской, с добром - вот они такие постоянно. Если им угрожает какая-то опасность, тогда они скручиваются в шар, как ежики - таким образом они защищаются.

Первое знакомство новоиспеченной парочки, рассказывает зоокипер Анастасия Стынка, прошло удачно. Учитывая, что «мужчина» в Экопарке живет уже два года и немного грустил без женского общества, никакой агрессии к самке не проявил - так говорят в мультикомплексе - пара сложилась.

Анастасия Стынка, зоокипер сектора "Грызуны и рептилии" в Фельдман Экопарк

Очень скромно, он как мальчик, как джентельмен, подошел, понюхал её, она тоже проявила такой интерес, в принципе они так обнюхали друг друга и разошлись. Потом уже как открыли, был ближе, такой – контактный – интерес, они вместе сидели, кушали, потом уже начали под вечер лазить по веточкам и знакомиться. Территорию, я думаю, он свою показывал.

Специалисты надеются, что самка забеременеет через несколько месяцев, когда станет полностью половозрелой. Беременность обычно длится 200 дней, после чего на свет появляется один детеныш, который почти сразу может лазить по деревьям.