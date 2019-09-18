В Фельдман Экопарк пройдет выставка собак

Фельдман Экопарк приглашает на традиционную выставку собак Ежегодная выставка собак всех пород, а также племенной смотр «Осенний бал-2019» пройдут в Фельдман Экопарк в воскресенье, 22 сентября.

Выставка будет проходить на традиционном месте – на площадке со стороны трассы Харьков-Белгород, ее организатор - ХГО КСУ «Природа» при поддержке МБФ «Фонда Александра Фельдмана» и питомника Santa House Feldman.

«Не упустите шанс получить со своим любимцем дополнительные призы выставки. Для вас пройдут конкурс юного хендлера, конкурс «Ребенок и собака», конкурс чемпионов, соревнования по аджилити «Кубок Фонда Александра Фельдмана», мондио, фристайл (танцы с собаками), - рассказывают организаторы выставки. - Вы готовы экспонировать любимца? А может, хотите весело провести уик-энд и посмотреть на хвостатых отличников? Для всех гостей мы организовали удобную и увлекательную программу — целый день соревнования собак, шоу, конкурсы, призы и катания на лошадях».

На участие в выставке и всех конкурсах ведется регистрация. Получить заявочные листы можно на официальном сайте клуба «Природа», пройти регистрацию также можно и в день выставки (с 9:00 до 11:00). Во время выставки, кроме знакомства с собаками разных пород, будет, чем развлечься самым юным гостям – для них с 10:00 начнёт работать детская зона, а каждый час будет проходить детское мини-диско.

С 11:00 до15:00 посетители выставки смогут поучаствовать в мастер-классах: «Волшебный шарик» (изготовление собачек из шаров для моделирования), «Живая глина» (лепка из глины), «Браслет дружбы» (плетение тематических браслетов с деревянными медальонами с изображениями собак различных пород), «Автор – это я!» (пишем рассказ о своем домашнем любимце).

А в 12:00 и 14:00 стартует увлекательное «Дог-шоу», участники которого, продемонстрировав свои знания о собаках, получат интересные призы.

Поучаствовать в «Дог-шоу» можно будет и в субботу, 21 сентября – на главной площадке Фельдман Экопарк (начало – в 11:00, 13:00 и 15:00). Также в этот день можно будет начать подготовку к главному событию осени – Балу хризантем в Фельдман Экопарк и разучить движения танца Four steps для флешмоба, а Театр детей и животных пригласит своих друзей на предпремьерный показ нового спектакля «Алладин» (начало – в 11:30).

Премьера спектакля пройдет в это же время в воскресенье, а в 11:00 театр традиционно пригласит детей в «Лесную школу».