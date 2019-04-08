В Фельдман Экопарк состоялся традиционный весенний выпуск птиц и летучих мышей

Больше двух тысяч пернатых и несколько сотен рукокрылых выпустили в Социально-гуманитарном мультикомплексе в прошедшее воскресенье, 7 апреля. Ставшие традиционными такие зоозащитные акции проходят при поддержке Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных (WOFARR) и всегда собирают не только специалистов-зоологов и экоактивистов, а и значительное количество харьковчан.

Зяблики, чижи, щеглы, лесные кенары, чечетки, коноплянки – более десяти видов пернатых жителей леса возвращены в естественную среду обитания, а с ними две сотни фазанов. Акция прошла рамках программы фонда WOFARR по восстановлению популяций животных и птиц Украины и реинтродукции редких видов.

Выпущенные в природные условия птицы перед этим прошли реабилитацию в Центре спасения диких, экзотических и домашних животных «Добрый дом Фельдман Экопарк», многие были изъяты у браконьеров.

«Мы проводим такие акции уже много лет, и намерены продолжать в будущем. Хотел бы обратить внимание, что множество птиц были выкуплены у браконьеров по всей Украине. Безусловно перед всеми нами стоит задача прекратить браконьерскую ловлю певчих, искоренить хищническое отношение к живой природе. Если на последующих акциях мы будем выпускать только птиц, выведенных для этого специально, а не попавших перед тем к браконьерам, будет очень хорошо», - считает народный депутат Украины Александр Фельдман.

Воскресным вечером в мультикомплексе прошел шестой традиционный выпуск рукокрылых – около тысячи летучих мышей и их сородичей, спасенных зимой и привезенных со всей страны зоозащитниками в Центр реабилитации рукокрылых Фельдман Экопарк.

Кроме того, специалисты Центра презентовали уникальный вольер для рукокрылых Bat Collider, получивший такое название потому, что имеет кольцевидную форму. В отличие от обычных вольеров для рукокрылых, имеющих кубическую или куполообразную конструкцию, новый вольер позволяет животным беспрепятственно летать с естественной скоростью. Устроенный таким образом он позволит ученым-хироптерологам применить совершенно новый подход к исследованиям.

Развлекательная программа выходных также была посвящена охране пернатых и рукокрылых. Во вновь открытой после зимы изостудии на природе рисовали птиц и летучих мышей, а посетители мастер-класса учились делать этих представителей животного мира из бумаги.

Традиционный день именинника супергеройски провел Бэтмен. Все желающие подкреплялись и весело проводили время, приняв участие в развлекательной программе «Кашу танцем не испортишь!» с неизменной бесплатной кашей.