В Харькове на выходных – до 13 градусов тепла: прогноз погоды

В выходные в Харькове ожидается до 13 градусов тепла и без осадков.

Такой прогноз погоды на 18 и 19 апреля озвучили в пресс-службе Харьковского горсовета, ссылаясь на данные синоптиков.

По информации Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, в субботу в городе - переменная облачность, без существенных осадков, ветер – 7-12 м/с, порывы – 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью – 0-2 градуса тепла, на почве заморозки, днем - 11-13 градусов тепла.

В воскресенье, 19 апреля, в Харькове ожидается переменная облачность, без осадков, ветер – 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью – 0-5 градусов тепла, заморозки, днем – 8-13 градусов выше нуля.