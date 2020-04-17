В Харькове на выходных – до 13 градусов тепла: прогноз погоды

17 апреля 2020 г. 17:27
1 просмотр

В выходные в Харькове ожидается до 13 градусов тепла и без осадков.

Такой прогноз погоды на 18 и 19 апреля озвучили в пресс-службе Харьковского горсовета, ссылаясь на данные синоптиков.

По информации Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, в субботу в городе - переменная облачность, без существенных осадков, ветер – 7-12 м/с, порывы – 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью – 0-2 градуса тепла, на почве заморозки, днем - 11-13 градусов тепла.

В воскресенье, 19 апреля, в Харькове ожидается переменная облачность, без осадков, ветер – 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью – 0-5 градусов тепла, заморозки, днем – 8-13 градусов выше нуля.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.