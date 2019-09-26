В Харькове открылась Академия программирования и робототехники для детей, которую создали эксперты IT-компании NIX.

В день открытия академии, 15 сентября, дети учились создавать роботов из конструктора Lego Mindstorms EV3, а также узнавали, как программируют кормушки, инкубаторы, элементы умного дома, используя программно-аппаратную платформу Arduino.

А дети постарше попробовали написать свои первые кусочки кода на популярных языках программирования Python и JavaScript.

Практикующие специалисты, которые знают, как помочь детям реализовать себя, помогают определиться с профессией будущего и стать уверенными в себе айтишниками. Так, для детей младших возрастных групп разработаны курсы по направлениям Lego (11-12 лет) и Arduino (12-13 лет). Здесь можно познакомиться с азами робототехники, научится программировать автономных роботов - автомобили, танки, дроны, а также различные автоматизированные устройства.

Дети старшего возраста 13-15 лет могут изучить наиболее перспективные языки программирования — Java Script или Python. Программа любого из курсов построена по системе «от простого к сложному». Таким образом, даже без подготовки ученики чувствуют себя уверенно с первых занятий, а сложные теоретические знания обязательно закрепляют на практике. Уже к завершению обучения умеют создавать собственные игры и веб-сайты.

По мнению психологов, раннее программирование способствует развитию ребенка, если подойти к вопросу комплексно, не забывая о социальных навыках. Харьковские IT-компании, а их более 300, активно сотрудничают с вузами, способствуя росту рынка и востребованности профессионалов.

Чтобы стать студентом академии, ребенку необходимо посетить бесплатное пробное занятие.