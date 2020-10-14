В Харькове открылась выставка посвященная УПА

В экспозиции выставки "Против Голиафа» - стенды, на которых можно прочитать 9 историй мужчин и женщин, которые бросили вызов диктаторским режимам. Это иллюстрированные биографии тех, кто ценой нечеловеческих усилий боролся за независимость для Украины в 20-м веке. Среди них - жизнеописание Екатерины Зарицкой. В годы Второй Мировой она организатор и руководитель Украинского Красного Креста, затем связная Главного Командира УПА Романа Шухевича и сотрудница отдела пропаганды ОУН. После этого Зарицкая была арестована НКВД и приговорена к 25 годам заключения.

Эдуард Зуб, историк:

Вона організувала підпілля Український червоних хрест за часів ІІ Світової війни, посиділа багато, як багато з тих, хто боровся за волю своєї України. Але це людина, яку зламати не вдалось, чому, власне, всіх їх тут і виставили.

Главный лозунг выставки - "Свобода начинается по ту сторону отчаяния". Название экспозиции "Против Голиафа", по словам руководительницы регионального отдела Института национальной памяти Марии Тахтауловой, напоминает о библейской истории - противостояние Давида и Голиафа, слабого и сильного. Когда слабость оказалась сильнее силы, потому что за ней стояла Вера. Так же стойко, как и библейский Давид, верили в свою правоту люди, чьи портреты и жизнеописания представлены в выставке, отмечает Тахтаулова.

Мария Тахтаулова, нач. академически-восточного отдела института национальной памяти:

Вони не побоялись кинути виклик двом тоталітарним режимам, тобто нациському і комуністичному і стати до боротьби. Це розповідь, у тому числі, про вояків, діячів української повстанської армії, організації українських націоналістів, які, фактично, були єдиною силою на той момент в Україні, які боролись саме за незалежність української держави.

Похожие выставки в этом году появятся почти во всех областных центрах Украины, говорят организаторы. В Харькове, в Историческом музее, горожане смогут увидеть экспозицию до 26 октября.