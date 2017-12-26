В Харькове пройдет выставка кукол и картин

Выставка картин и текстильных кукол «Сказка в большом городе» пройдет с 26 декабря по 9 января в малом зале информационно-выставочного центра «Бузок». Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Картины уже выставлялись в галереях и частных коллекциях Украины, стран Европы, США, Индии, Израиля, рассказали организаторы.

«Яркие цвета, захватывающий колорит, стилизация образов, игра эмоций - эти картины никого не оставили равнодушными», - отметили в выставочном центре.

Также в большом зале центра состоится выставка авторской куклы и мишек Тедди. Она представлена Харьковским объединением мастеров авторской куклы.

Мастера выполнили кукол из керамики, фарфора, папье-маше, запекаемых полимерных глин, а также из шерсти, хлопка и т.д.

Куклы харьковских мастеров были представлены на различных международных выставках и находятся в частных коллекциях не только Украины, но и других стран.

Выставка откроется 26 декабря, начало - в 17:00.