В Харькове родился кенгурёнок-альбинос

У пары кенгуру Беннета Джорджа и Нэнси, проживающих в Экопарке, родился малыш - альбинос. Мама пушистого попрыгунчика тоже имеет сплошной белый окрас и красные глаза, как и ее первенец. А вот папа малыша Джордж - рыже-серый, что вполне свойственно для его вида. Родился белоснежный малыш еще ранней весной, но вот только недавно стал высовывать свой носик из материнской сумки.

Сергей Попов, нач. сектора копытных "Фельдман Экопарк"

Это заметно как говорится на 4-м, 5-м месяце беременности. Она всё чаще начинает залазить в сумку и ухаживать за своей сумкой. Если она ухаживает за своей сумкой. Малыш вообще испражняется себе, там, где он находится, мам после него как говорится, убирает, ну и видно, что она начинает постоянно колупаться в ней. Сейчас малыш находится в сумке, чувствует себя, я думаю - превосходно, врачи его наблюдают каждый день.

Почти все время кенгуренок проводит в маминой сумке, лишь иногда вылезает полакомиться молодой травкой под наблюдением своей сумчатой семьи. В просторном вольере рядом с ним живут еще две подружки его отца - кенгуру. Потому что так у них принято, говорит начальник сектора копытных Сергей Попов, что самцы кенгуру - полигамны. А вот пол пушистого малыша пока не известен, и если это будет мальчик, его, скорее всего отселят в другой вольер, чтобы самцы не конкурировали на одной территории.

Сергей Попов, нач. сектора копытных "Фельдман Экопарк"

Поведение у них меняться абсолютно, животное контактное, могут жить, правда и в группах, но, опять же – анархия. Кто старше тот получается главнее. Мать на самом деле опасливо относится к людям, пытается отдалённо, подальше ото всех быть, на сам деле они у нас все ручные, ну если гоняться, конечно. Животное к тебе не подойдёт. А если сесть спокойно и предлагать ему корм. Животное подходит спокойно, около тебя сидит, кушает.

У мамочки же сейчас своя особая диета богата витаминами. Лакомится Нэнси - тыквами, морковью, яблоками и бананами, все для того, чтобы малыш получал через молоко побольше полезных веществ. Ведь самка кормит свое кенгуренка до 9 месяцев, постепенно делая молоко все более жирным. А вообще кенгуру любят полакомиться свежей зеленью и корнеплодами.