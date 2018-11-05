В Харькове состоялся IV Международный турнир по спортивным бальным танцам

3 и 4 ноября в Харькове проходил IV Международный турнир по спортивным бальным танцам.

Организаторами турнира были Олег и Екатерина Шапиро.

Они сделали все возможное, чтобы зрители и участники получили удовольствие от мероприятия.

Более тысячи пар выясняли в танцевальных баталиях, кто же лучший.

Судейскую панель представляли 100 международных судей из Украины, Англии, Америки, Литвы, Польши, Израиля.

Самому младшему участнику турнира было 4 года, самому старшему - 60.

Результаты тяжелого труда танцоров, невероятная атмосфера, блеск изысканных костюмов были в полной мере оценены зрителями.

Основная особенность фестиваля – это стремление максимально красиво для зрителей и комфортно для участников украсить и оборудовать игровой зал Дворца спорта. Очень мощный световой дизайн, невероятная по красоте сцена, большие шары, элитные авто прямо возле танцевального паркета. Все это призвано усилить зрительный эффект, даже при наличии невероятного количества красивых танцевальных пар.

Еще одна идея фестиваля сделать так, чтобы украинские танцоры, не имеющие возможности посещать международные турниры в других странах, смогли принять участие в подобном турнир в своей стране. Приглашены самые именитые судьи, танцевальная площадка огромного размера, лучшая счетная команда Flymark, все это дает возможность станцевать с очень достойными парами здесь и получить при этом объективную оценку своего мастерства.

Любые трудности, которые возникали в процессе подготовки, вся команда воспринимала как барьеры, которые нужно преодолеть обязательно, максимально быстро и с высоким качеством на выходе.

Главное достижение фестиваля этого года в том, что турниры в Украине теперь будут проводиться с учетом более высокой планки, которую задали организаторы Ukr Dance Cup 2018 Олег и Екатерина Шапиро.