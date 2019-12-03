В Харькове спасают полтысячи летучих мышей из Запорожья

Здесь, на балконе запорожской многоэтажки, в воскресенье обнаружили почти полтысячи летучих мышей. Местные волонтеры нашли неравнодушных, кто согласился отвезти спасенных в Харьков. В единственный в стране центр реабилитации рукокрылых.

Ольга Дроздовская, волонтёр (Запорожье)

Замечательно себя вели, один у нас беглец был - полетал, поползал, а потом благополучно заснул, в общем, без происшествий. Пищали, да… Такой звук у них, как ультразвук

Прежде всего летучих мышей надо напоить. И так - с каждым из полутысячи летучих мышей. В центре реабилитации рукокрылых каждая летучая мышь получает своеобразный паспорт - алюминиевое кольцо с индивидуальным номером.

Антон Влащенко, один из основателей Центра реабилитации рукокрылых

Це як паспорт для кожної тварини і вона буде жити з ним все життя. І якщо її знову знайдуть, будемо знати, де її окільцували, і куда вона полетіла. Руду вечірницю, яку ми зловили та окільцували, знайшли на кордоні з Румунією та Угорщини, тобто близько 900 кілометрів

Результаты осмотра заносятся в журнал. Летучие мыши, которых привезли из Запорожья, это Рыжая вечерница. Она занесена в Красную книгу Украины.

Це самиця, вона молода , народилась вона цього року. І буде жити років 7-8. Тобто врятувавши її сьогодні, ми забезпечили популяційний ріст на багато років. Також ми вимірюємо передпліччя, це такий стандартний вимір, який ми робимо для всих кажанів

На зиму летучим мышам нужно набирать вес, поэтому питание усиленное, а еда крайне калорийная.

Багато дуже різних видів комах вони їдять в природі, ми годуємо саме лічинками жука зоофобуса. Це дуже калорійна їжа для них, там багато жиру, це дуже добре для них

Летучих мышей будут откармливать в среднем неделю. Остаток зимы, спасенные и накормленные, они проведут в этих холодильниках. Здесь поддерживается идеальная для зимовки температура: от четырех до семи градусов.

Алёна Прилуцкая, руководитель Центра реабилитации рукокрылых

В кожному мішечку висять по кілька кажанів - до 10. Багато місця вони не займають, але у нас зараз 4 холодильника, де можемо розмістити всих кажанів

Вместе с запорожским пополнением, сейчас в Центре рукокрылых более полутысячи летучих мышей. На днях здесь еще ожидают на реабилитацию животных из Кривого Рога и Полтавы. Зимовать в холодильниках летучие мыши будут до конца марта - начала апреля. Тогда их выпустят в дикую природу. Будет это на острове Хортица.