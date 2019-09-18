Оказался в ловушке: в Харькове из водосточной трубы спасли котенка

В Харькове волонтеры совместно с коммунальщиками "Харьковводоканала" провели необычную операцию по спасению котенка, который оказался в ловушке в водосточной трубе.

Как сообщили в харьковской Службе спасения животных, чтобы спасти малыша, спасателям пришлось выезжать несколько раз.

По словам волонтеров, случайные прохожие вечером услышали мяуканье котенка, который оказался в водосточной трубе.

Чтобы спасти животное, необходимо было открыть люк и достать котенка.

Но на люке оказался «слизан» замок.

Чтобы открыть его, петлю замка сорвали с помощью аварийщиков.

Когда люк открыли, котик внезапно бросился убегать по трубе, длина которой около 40 метров метров до следующего люка.

Тогда спасатели решили запустить внутрь машинку на электроуправлении с одной стороны люка в сторону другого, чтобы животное испугалось и побежало в сторону другого.

«Идея, которая обещала большое будущее! Машинку "подогнал" друг с женой в полном комплекте. Машинка, пульт, аккумулятор. Все, как должно быть. Взяли котоловку», – рассказывают в Службе.

Однако ближайший люк был заасфальтирован, поэтому спасатели побежали к следующему - через 40 метров.

Спустили машинку, однако игрушка отказалась работать.

Тогда, уже отчаявшись достать котенка, спасатели поставили котоловку с едой и телефон со звучанием мяуканья кошки.

«Сели покурить и решили: если сработает сейчас, то круто, если нет, то больше не знаем что делать. Когда внутренне сдались, все сработало! Котенок пошел на звук кошки, услышал запах еды и зашел в котоловку» - рассказали спасатели, добавив, что спасенный котенок - девочка.

Её назвали Рейни, и теперь она ищет дом в хорошей семье, сообщили в Службе.