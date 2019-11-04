В ХПИ пройдет День открытых дверей

04 ноября 2019 г. 12:38
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Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" проведет День открытых дверей и Фестиваль науки «Science is FUN».

Об этом сообщили в пресс-службе НТУ «ХПИ».

Мероприятие пройдет 17 ноября 2019 в Спорткомплексе НТУ «ХПИ» на ул. Алчевских, 50а. Начало - в 10:00.

Его цель - подчеркнуть важность и актуальность науки в повседневной жизни человека, улучшить осведомленность людей о развитии науки, подчеркнуть роль ученых в понимании нашей планеты, а также способствовать устойчивому развитию общества.

Для посетителей мероприятия пройдут мастер-классы, эксперименты, состоятся демонстрации инжиниринга и робототехники, а также мотивационные лекции от выпускников Политеха и работодателей и презентации специальностей ХПИ.

Кроме того, все желающие смогут узнать актуальную информацию о вступительной кампании 2020 года, пройти экспресс-тестирование ВНО и пообщаться с ректором ХПИ - профессором Евгением Соколом и представителями институтов, факультетов и кафедр вуза.

Также состоится выступление рок-групп: Rebel Yell (Cover-band) и ВЛ8 (Rock-band) с живым звуком.

Как отмечается, день открытых дверей Политеха впервые пройдет под эгидой UNESCO в рамках празднования  Всемирного дня науки для мира и развития.

Больше подробностей можно узнать здесь.

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