В харьковском ВУЗе откроют Центр изучения арабского языка

10 декабря 2018 г. 15:37
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В Харьковском Национальном экономическом университете (ХНЭУ) откроют Центр изучения арабского языка.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, Центр торжественно откроют 13 декабря в 13:30 по адресу: пер. Инженерный, 1а, ауд. 708.

В рамках мероприятия планируется организация благотворительной акции от Посольства ОАЭ для поддержки детей участников АТО (ООС).

Цель открытия такого центра - сочетание традиций различных культур, что предоставит возможность изучения культуры и традиций стран Востока.

Здесь будут проводиться встречи с носителями языка, различные мероприятия, которые углубляют знания иностранных языков: открытые уроки, мастер-классы, экскурсии.

Также в Центре будет работать разговорный клуб.

Особое внимание будет уделено взаимосвязи украинской и арабской культур, продолжению традиций такого сотрудничества.

 

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