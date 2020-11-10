В харьковском зоопарке отметили день рождения слона

В харьковском зоопарке отметили День рождения своего любимца - азиатского слона по имени Аун, ему исполнилось 23 года.

Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Почти два десятилетия назад он приехал к нам из Голландии. А сейчас мы уже не можем представить Харьковский зоопарк без красавца слона Ауна Нейн Лея, который сегодня празднует двадцать третий день рождения», - сказано в сообщении.

В Харьков слон прибыл в апреле 2002 года в рамках программы Европейской ассоциации зоопарков по сохранению и разведению редких видов животных из Эмменского зоопарка, где и родился.

«В этом зоопарке существует традиция называть всех слонов бирманскими именами. Имя Аун Нейн Лей в переводе означает «Рожденный победителем». Своеобразной победой можно считать и само рождение Ауна, которое стало знаковым. Ведь в европейских зоопарках это был первый случай рождения слона в стаде без вмешательства людей.

По традиции дни рождения наших слонов – большие праздники. И начинаются они с подарков! На этот раз именинника ждал интернациональный торт, ярусы которого представляли собой флаги Голландии, откуда Аун родом, и Украины, которая стала уютным домом», - рассказали в зоопарке.

Каждый слой торта имел свое наполнение: нижний заполнили сеном, остальные три - ассорти из бананов, дыни, груш, моркови, свеклы, капусты и хлеба.

Сам торт украсили свечами из моркови и свеклы, и надписью 23, вырезанной на тыквах.

Как только именинник оказался в вольере, сразу же направился к торту.

Эстетической красотой долго не наслаждался – торт разрушил и сразу перешел к его дегустации, отметили в зоопарке.

«Особенно по вкусу имениннику пришлись дыни, бананы, груши и хлеб. Их слон съел в первую очередь, затем проверил, не осталось ли этих вкусностей в коробках, и только тогда перешел к другому угощению. С хрустом Аун полакомился сначала тыквенной цифрой «2», а затем и «тройкой».

Также, как рассказали в зоопарке, не забыл в свой День рождения слон и об играх и баловстве. Он играл тыквами, топтал коробки, подбрасывал их вверх и надевал на хобот.

«Поэтому сомнений нет – именинник счастлив, ведь праздник получился вкусным и интересным!» – добавили в зоопарке.