В Харьковском зоопарке - пополнение в семействе розовых пеликанов

Впервые в истории Харьковского зоопарка состоялось пополнение в семействе розовых пеликанов.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского зоопарка.

Данное событие в зоопарке считают настоящим чудом за почти 50 лет содержания в нем пеликанов.

«Малыш-пеликан появился на свет менее двух месяцев назад с весом около 200 граммов. Он был абсолютно голым и ярко розового цвета. Постепенно кожа стала темнеть, а на 10-й день появился первый пуховый наряд. И он черного цвета! Так что сейчас наш двухмесячный малыш в абсолютно черном оперении. Со временем окраска будет светлеть. А взрослый наряд с розовым отливом молодой пеликан наденет лишь на третьем году жизни», - рассказали в пресс-службе зоопарка.

В течение первой недели от рождения малыша кормили родители. Сейчас малыш отдает предпочтение рыбе и уже заглатывает ее целиком.

Благодаря отличному аппетиту за два месяца птенец набрал около 3 килограммов.

В зоопарке предполагают, судя по размерам, что это - самец. Хотя точно пол определить можно будет к 3-4 годам, когда птицы становятся половозрелыми.

«Детеныши пеликанов приобретают способность плавать и ловить рыбу в возрасте около двух месяцев. Так что именно сейчас наш малыш активно осваивает эти навыки: заходит в воду, купается, учиться плавать», - отметили в зоопарке.

Что касается поведения, то молодой пеликан может постоять за себя не хуже взрослых особей, хотя мама и папа продолжают за ним присматривать и оберегать.

Помимо малыша, в Харьковском зоопарке содержатся еще 7 взрослых особей розовых пеликанов и один кудрявый пеликан.

Сейчас птицы находятся в зимнем помещении с бассейном в компании бакланов.