В Харьковском зоопарке слониха Тенди отмечает юбилей (видео)

19 июля 2018 г. 11:57

Сегодня слонихе Тенди, которая живет в Харьковском Зоопарке исполнилось 20 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Зоопарка.

Родилась Тенди 19 июля 1998 года в Одесском зоопарке, став первым слоном, родившимся в независимой Украине.

В Харьковский зоопарк маленькую двухлетнюю Тенди привезли 7 октября 2000 года, с легкостью преодолев десятичасовой путь Одесса-Харьков, практически без остановок в сопровождении эскорта ГАИ. 

К прибытию Тенди в Харьковском зоопарке готовились основательно: провели полную реконструкцию «Дома слонов», так что малышку ждал новый современный слоновник.

Когда Тенди приехала в зоопарк, она была настолько маленькая, что свободно ходила по транспортному контейнеру. Ее рост был 1,5 м, а масса 770 кг.

Как сообщается, Тенди отличалась игривым характером, но первое время пугалась каждого шороха и пыталась спрятаться от «опасности» за сотрудников зоопарка, которые ухаживали за ней.

Сейчас Тенди подросла до 2,2 метра и весит около 3 тонн.

Слониха стала более спокойной, вальяжной, хотя иногда ведет себя как маленький ребенок, играя и обсыпаясь песком, или капризничая, если ей что-то не нравится.

Тенди любит купание из шланга, а из еды предпочитает бананы и свеклу.

По традиции, в День рождения Тенди, как и слона Ауна, ранее устраивались  масштабные праздники с веселыми играми и конкурсами для детей и взрослых.

Однако сегодня,  учитывая реконструкцию зоопарка,  юбилей отметили в более узком кругу.

Но, как сообщает пресс-служба, в этом году именинницу поздравили по-особенному: главной стала надпись «Тенди 20» и цветочное сердце, наполненное праздничными угощениями: арбуз, дыня, бананы, свекла, морковь и яблоки.

Когда Тенди вышла на утреннюю прогулку, первое, что она услышала, это было поздравление от сотрудников зоопарка, которые в один голос прокричали: «С Днем рождения, Тенди!»

После этого именинница принялась за праздничное угощение. Первыми в ход пошли бананы, далее – свекла, морковь и яблоки.

На десерт Тенди оставила арбуз и дыню, съев все до последнего кусочка.

Как сообщается, после завершения реконструкции зоопарка Тенди и Ауна ждут новые апартаменты под названием «Королевство слонов».

 

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