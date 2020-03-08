В харьковском зоопарке животные получили на 8 Марта уникальные «букеты»-угощения

Сегодня в честь праздника 8 Марта животные харьковского зоопарка получили уникальные «букеты»-угощения.

Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

«8 марта – праздник весны, первых теплых лучей, ласкового свежего ветра, счастливых улыбок и, конечно же, цветов.

Именно поэтому мы ни секунды не сомневались, как же поздравлять наших очаровательных самочек. Различные цветочные композиции – лучший подарок к такому нежному празднику. Но цветы дарили необычные», - говорится в сообщении.

Так, рысь Сима получила цветок из мяса в яркой вазе, украшенной лентой.

«Угощение красавицу не заинтересовало, а вот праздничная лента стала замечательной игрушкой, а вазон – отличной когтеточкой. Наигравшись вдоволь, Сима удобно устроилась на помосте и, как настоящая девочка, стала прихорашиваться», - отметили в пресс-службе зоопарка.

Оригинальный мясной «цветок» в виде бараньей ноги получила и львица Кира. Как хорошая хозяйка, она сразу отнесла вкусности в домик, где их нашел лев Ричард.

Как отмечается, самец не захотел оставаться в стороне от празднования, поэтому вкусным мясом полакомились и лев, и львица.

Канны угостились цветочной композицией из пекинской капусты, моркови, груш, зелени и сена. Антилопам праздничное угощение мгновенно пришлось по душе – хрустели с аппетитом, наслаждаясь его видом и вкусом.

«Для верблюдов и гуанако мы подготовили съедобную открытку. Здесь и хвойные икебаны, и вкусная восьмерка – разнообразие цветов и вкусов. Животные красоту угощение оценили в считанные секунды и наперегонки начали есть», - рассказали в пресс-службе зоопарка.

А вот в вольере слонихи Тенди «посадили» праздничное дерево, украшенное морковью, грушами, бананами и капустой.

«Как только Тенди увидела такую по-настоящему весеннюю красоту, одним движением хобота элегантно вырвала дерево и перешла к вкусностям. Сначала бананы, затем морковь. Но на этом сюрпризы для юной леди не закончились. После праздничного завтрака Тенди ждал букет от кипера. Веточку, украшенную овощами и фруктами, слониха восприняла, как настоящая кокетка. После таких ярких подарков Тенди решила принять песочную ванну – ведь в праздник процедуры красоты – то, что нужно!», - подытожили в зоопарке.