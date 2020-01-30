В Харьковской области из глубокой ямы спасли теленка

30 января 2020 г. 13:51
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29 января в 15:28 спасателям от местной жительницы селе Малолетки Барвенковского района поступило сообщение о том, что на улице Лесной в глубокую яму упал её теленок, и женщина  просила помочь его вытащить.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как стало известно, инцидент произошел у дома № 29, где находился заброшенный колодец глубиной 5 метров. Он был прикрыт тонким листом шифера, поэтому теленок легко провалилось.

Когда на место прибыли спасатели, то, оценив ситуацию, они приняли решение спустить в колодец спасателя, чтобы тот закрепил спасательную веревку на теленке.

Тесное пространство в яме ограничивало варианты спасения животного. Веревку едва удалось закрепить за его туловище.

Далее 5 спасателей и около 10 местных мужчин вместе вытащили теленка на поверхность.

По предварительным данным, теленок не получил травм. На проведение спасательной операции потребовалось около 40 минут.

 

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