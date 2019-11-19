В ХНАТОБе отпразднуют День достоинства и свободы

19 ноября 2019 г. 16:25
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21 ноября с большой сцены ХНАТОБа прозвучат отрывки из украинских оперных спектаклей, авторские и народные песни. Начало концерта - в 17:00. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА. 

Артисты «Схід Opera» выполнят увертюру к опере «Тарас Бульба» Лысенко, арию Кривоноса из оперы «Богдан Хмельницкий» Данькевича, произведения «Чотири воли пасу я», «Їхав козак за Дунай», «Чорне рілля ізоране», песни Кос-Анатольского, Адамцевича, Майбороды, Леонтовича и др.

В тематическом концерте примут участие ведущие солисты театра, артисты хора и большой симфонический оркестр «Схід Opera» под руководством дирижера Павла Багинского. Режиссер - Алексей Дугинов. 

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