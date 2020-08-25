В Изюме прошел песчаный "торнадо" (видео)

В Изюме прошел песчаный смерч.

Редкое природное явление засняли на видео очевидцы и опубликовали в Telegram-канале "Труха".

На кадрах видео можно видеть, как песчаный или пылевой вихрь, поднимаясь высоко в небо, движется по степи.

"А тут у нас такой ураган" – говорится в комментариях на видео.

Также видео было опубликовано на одном из каналов в YouTube.

Отметим, что этим летом подобные смерчи возникали в Кирилловке и в Мелитопольском районе Запорожской области, а также в селе под Одессой – в Нерубайском.