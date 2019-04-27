В мае откроется движение поездов на детской железной дороге

1 мая гости и воспитанники детской железной дороги смогут путешествовать на праздничных поездах и принять участие в веселых конкурсах.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, гости детской магистрали смогут посетить музей истории детской железной дороги «Малая Южная», выставку детского рисунка, а также увидят экспозицию изделий, сделанных руками юных железнодорожников, на вокзале станции «Парк».

Открытие очередного сезона движения поездов состоится в 11:00.

Детская железная дорога «Малая Южная» будет работать с 1 мая до 27 октября 2019 года с 10:30 до 16:20.

С 1 мая до 3 июня и с 1 сентября до 27 октября маленьких пассажиров приглашают в гости в праздничные дни, по субботам и воскресеньям, а с 3 июня и до 1 сентября детей ждут ежедневно, кроме понедельника и вторника.