В Новой Зеландии зафиксировали рекордную волну

В Новой Зеландии у острова Кэмпбелл ученые зафиксировали самую большую волну в южном полушарии, ее высота - 23, 8 метра.
Об этом сообщает The Daily Mail.
Ранее рекорд был зарегистрирован в 2012 году на юге острова Тасмания.
Тогда высота волны составляла 22,03 метра.
Метеорологическая служба Новой Зеландии установила специальное устройство - плавучий буй для измерения волн, работающий на солнечной энергии.
Он работает каждые 3 часа в течение 20 минут.
Эта территория известна большой штормовой активностью, однако до сих волны было трудно измерить.