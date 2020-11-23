В Польше открыли бассейн, глубина которого более 45 метров (ВИДЕО)

23 ноября 2020 г. 13:28
Источник: Укринформ
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В населенном пункте Мщонуве вблизи Варшавы открыли самый глубокий и самый современный в мире бассейн. Водное сооружение оборудовано подводными туннелями и гостиничными комнатами на глубине 5 метров, сообщает Onet.pl.

Глубина бассейна типа Deepspot достигает 45 метров 70 см. В бассейне устроены «пятиэтажные» пещеры со сталактитами, отделка сооружения стилизована под храмы майя. Также тоннель, как в африканариумах, и гостиничные комнаты на глубине 5 метров под водой, окна которых выходят в бассейн и подводную трубу длиной 45 метров.

Бассейн Deepspot под Варшавой наполнен 8 тыс. куб. м воды, что равно наполнению 27-ми обычных 25-метровых бассейнов. Стены основной части бассейна должны выдержать давление воды весом 50 тонн.

В мире есть только два бассейна подобного типа: бельгийский Nemo33 вблизи Брюсселя глубиной 33 метра (открыт в 2004 году) и Y-40 Deep Joy вблизи итальянской Падуи глубиной 42,15 метра (открыт в 2014 году).

Стоимость инвестиции составила 40 млн злотых (более 8,5 млн евро).

 

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