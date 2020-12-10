В работе Facebook и Instagram произошли масштабные сбои

В работе соцсетей Facebook и Instagram сегодня возникли масштабные сбои. Проблемы коснулись и приложения Facebook Messenger.
Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который собирает информацию о проблемах в работе онлайн-сервисов.
Так, проблемы в работе Facebook и Facebook Messenger начались около 11 утра, главным образом они коснулись европейского региона.
На сбои жалуются и украинские пользователи – трудности возникают с отправкой сообщений и при авторизации.
Аналогичная ситуация сложилась с Instagram.
Около 11 утра число сообщений о проблемах с его работой стремительно выросло.