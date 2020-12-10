В работе Facebook и Instagram произошли масштабные сбои

10 декабря 2020 г. 14:32
Источник: УНИАН
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В работе соцсетей Facebook и Instagram сегодня возникли масштабные сбои. Проблемы коснулись и приложения Facebook Messenger.

Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который собирает информацию о проблемах в работе онлайн-сервисов.

Так, проблемы в работе Facebook и Facebook Messenger начались около 11 утра, главным образом они коснулись европейского региона.

На сбои жалуются и украинские пользователи – трудности возникают с отправкой сообщений и при авторизации.

Аналогичная ситуация сложилась с Instagram.

Около 11 утра число сообщений о проблемах с его работой стремительно выросло.

 

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