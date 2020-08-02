В Швейцарии назвали главные источники распространения коронавируса

Главными источниками распространения коронавируса в Швейцарии назвали ночные клубы и рестораны. Об этом свидетельствуют результаты исследования швейцарского Федерального управления здравоохранения, передает The Local в воскресенье, 2 августа.

В частности, данные, предоставленные швейцарскому государственному вещателю, показывают, что 42% новых инфекций в Швейцарии за последние две недели поступили из ночных клубов.

Кроме того, 27% поступили из баров и ресторанов. Это означает, что две трети случаев инфекций за этот период поступили или из мест ночной жизни, или из гастрономических заведений.

При этом не более 12% людей заразились от члена семьи, тогда как 8% - от медицинского персонала.

Напомним, что ранее ученые нашли способ быстро обезвредить коронавирус. Меньше чем за полминуты вирус SARS-CoV-2 можно убрать с загрязненной поверхности с помощью ультрафиолета.

Также ученые заявили, что нулевой пациент с COVID-19 появился в 2012 году. Все симптомы у выявленных в 2012 году случаев совпадают с COVID-19 - сухой кашель, дыхательная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром, повышенное тромбообразование и т.д.