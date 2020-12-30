В Украине перед Новым годом потеплеет

30 декабря 2020 г. 15:30
Источник: Левый Берег
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В новогоднюю ночь погода в Украине будет совершенно не типичной для зимы, в некоторых областях термометры покажут до +15 градусов, однако местами ожидаются снегопады.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Так, в ночь на 1 января в Украину придет западный циклон из Европы и принесет осадки в виде дождя и мокрого снега в западных регионах.

Температура воздуха днем 31 декабря и 1 января будет около +4...+10 градусов на большинстве территорий. Но на Востоке осадков не ожидается, днем +1...+4, а ночью 0...+3.

Теплее всего будет на Юге +7...+12 градусов, а в Крыму +12...+15.

В Киеве 31 декабря - без существенных осадков, а под утро 1 января в столице возможен дождь. Температура в последний день 2020-го будет около +5...+7 градусов. В новогоднюю ночь до +6 тепла, а днем 1 января в столице +9 градусов.

 

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