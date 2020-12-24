В Украине ресторанам и кафе разрешили работать на Новый год до утра

Кабинет министров разрешил ресторанам и кафе работать до 7 утра в новогоднюю ночь – с 31 декабря на 1 января. Ранее им разрешено было работать только до 01:00 из-за карантина.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 23 декабря 2020 года № 1301, обнародованном на Правительственном портале.

"Внести изменение в пункт 2 постановления Кабинета министров Украины от 9 декабря 2020 года № 1236 "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", заменив в подпункте 12 цифру и слова "до 1 часа" цифрой и словами "до 7 часов", - говорится в документе.

Перед этим глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что удлиненный график работы кафе, баров и ресторанов в ночь с 31 декабря на 1 января не приведет к росту заболеваемости COVID-19.

"Новый год – это праздник, необходимо чтобы люди отдохнули, и то, что это будет не тот процент, который даст срез заболеваемости, – это однозначно", – отметил чиновник.