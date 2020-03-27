В воскресенье Украина перейдет на летнее время

Переход на летнее время состоится в ночь с субботы, 28 марта, на воскресенье, 29 марта.

Стрелки часов нужно будет перевести в 3:00 на час вперед.

Как отметили в пресс-службе Харьковского горсовета, в Украине переход на летнее и зимнее время регламентируется постановлением Кабинета Министров «О порядке исчисления времени на территории Украины» от 13 мая 1996 года.

Согласно постановлению, страна ежегодно переходит на летнее время в последнее воскресенье марта.

Сезонный перевод часов применяется во многих странах, в частности, чтобы более рационально использовать светлое время суток, экономить электроэнергию на освещение, для синхронизации с другими странами или территориями и др.