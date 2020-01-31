На выходных в Харькове ожидается потепление и мокрый снег

В выходные, 1-2 февраля, в Харькове ожидается потепление и мокрый снег.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на данные синоптиков.

По прогнозам Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, в субботу в городе ожидается облачная погода с прояснениями, возможны небольшие осадки - дождь, мокрый снег.

На дорогах - местами гололедица, ветер – 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью - около нуля, днем - 2-4 градуса тепла.

В воскресенье ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь с мокрым снегом.

Ветер - 9-14 м/с, температура воздуха ночью - от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 5-10 выше нуля.