Виды джина, особенности употребления и лучшие возможности для приобретения

Джин общепризнанно считается одним из самых вкусных алкогольных напитков. Несмотря на высокую крепость, в нем отчетливо ощущается богатый травяной букет — ведь изготавливают его посредством брожения сусла с добавлением можжевеловых шишек и ягод, миндаля, кориандра. Бутылка качественного джина станет хорошим подарком для любого случая, да и приобретение напитка для себя будет очень полезным.

Купить джин в интернет-магазине winefood.ua/catalog/krepkie_alkogolnye_napitki/dzhin/ можно по достаточно низким ценам с большими скидками — при том, что речь идет о настоящем продукте. Какими разновидностями представлен напиток, какие особенности присущи каждому виду?

Каким бывает джин

Прежде всего, качественный джин принято подразделять по стране-производителю. Классический напиток производят только в двух государствах — в Англии и Голландии. Английский джин обладает более сухим и сдержанным вкусом, голландский — немного мягче, чуть слаще и не такой крепкий.

Также принято выделять виды джина в зависимости от его выдержки.

Голландские разновидности

Напиток, произведенный в Нидерландах, представлен тремя категориями:

Молодой джин Jonge — наименьшая выдержка, самая низкая цена.

Джин с выдержкой от 3 лет и выше — Oude, стоит немного больше.

Элитный джин Zeer Oude — самый дорогой, светло-соломенного цвета, с насыщенным вкусом и ароматом.

Английские подвиды

Джин родом из Англии также представлен тремя основными видами.

London Dry Gin — особенно крепкий напиток без содержания сахара.

Yellow Gin — обладает ярким янтарным цветом, выдерживается в бочках из-под хереса, имеет специфический вкус и аромат.

Plymouth Gin — пшеничный напиток, который создается исключительно в Плимуте.

Наиболее распространены сухой лондонский джин и «Плимут» — Yellow Gin считается довольно редким. Стоимость джина в Украине довольно высока — но в интернет-магазине Wine Food приобрести его можно по сниженным ценам и со скидами.

С чем и как принято пить джин?

С чем пить джин? Закусывать напиток рекомендуется хорошими сладкими сырами, корнишонами, каперсами, а разбавляют его минеральной водой, тоником или колой. Также очень интересно раскрывают вкус маслины и лимонные дольки.

Что касается того, как пить джин, то употреблять такой алкоголь не рекомендуется помногу — его крепость может доходить до 47%. Лучше использовать его в качестве легкого аперитива незадолго до еды — и наливать в бокал охлажденным, а пить залпом.