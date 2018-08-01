Виды джина, особенности употребления и лучшие возможности для приобретения

01 августа 2018 г. 15:13
1 просмотр

 

Виды джина, особенности употребления и лучшие возможности для приобретения

 

Джин общепризнанно считается одним из самых вкусных алкогольных напитков. Несмотря на высокую крепость, в нем отчетливо ощущается богатый травяной букет — ведь изготавливают его посредством брожения сусла с добавлением можжевеловых шишек и ягод, миндаля, кориандра. Бутылка качественного джина станет хорошим подарком для любого случая, да и приобретение напитка для себя будет очень полезным.

Купить джин в интернет-магазине winefood.ua/catalog/krepkie_alkogolnye_napitki/dzhin/ можно по достаточно низким ценам с большими скидками — при том, что речь идет о настоящем продукте. Какими разновидностями представлен напиток, какие особенности присущи каждому виду?

Каким бывает джин

Прежде всего, качественный джин принято подразделять по стране-производителю. Классический напиток производят только в двух государствах — в Англии и Голландии. Английский джин обладает более сухим и сдержанным вкусом, голландский — немного мягче, чуть слаще и не такой крепкий.

Также принято выделять виды джина в зависимости от его выдержки.

Голландские разновидности

Напиток, произведенный в Нидерландах, представлен тремя категориями:

  • Молодой джин Jonge — наименьшая выдержка, самая низкая цена.
  • Джин с выдержкой от 3 лет и выше — Oude, стоит немного больше.
  • Элитный джин Zeer Oude — самый дорогой, светло-соломенного цвета, с насыщенным вкусом и ароматом.

Английские подвиды

Джин родом из Англии также представлен тремя основными видами.

  • London Dry Gin — особенно крепкий напиток без содержания сахара.
  • Yellow Gin — обладает ярким янтарным цветом, выдерживается в бочках из-под хереса, имеет специфический вкус и аромат.
  • Plymouth Gin — пшеничный напиток, который создается исключительно в Плимуте.

Наиболее распространены сухой лондонский джин и «Плимут» — Yellow Gin считается довольно редким. Стоимость джина в Украине довольно высока — но в интернет-магазине Wine Food приобрести его можно по сниженным ценам и со скидами.

С чем и как принято пить джин?

С чем пить джин? Закусывать напиток рекомендуется хорошими сладкими сырами, корнишонами, каперсами, а разбавляют его минеральной водой, тоником или колой. Также очень интересно раскрывают вкус маслины и лимонные дольки.

Что касается того, как пить джин, то употреблять такой алкоголь не рекомендуется помногу — его крепость может доходить до 47%. Лучше использовать его в качестве легкого аперитива незадолго до еды — и наливать в бокал охлажденным, а пить залпом.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          В крупную охранную фирму требуются сотрудники охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. от 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.