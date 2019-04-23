Вместо дивана – боулинг: активные пенсионеры решили поучаствовать в турнире

Всегда, везде и всюду, хочу, могу и буду!

Активные, жизнерадостные и нацелены на победу - около полусотни людей пенсионного возраста сегодня собрались на турнире по боулингу. Возраст, говорят участники соревнования, - не причина сидеть на диване дома и грустить. Наоборот они хотят быть примером для своих детей и внуков.

Геннадий Красильников, 73 года

Мы не лежебокие, на диване не лежим, у нас активный образ жизни. Этого желаем всем примерно нашего возраста. Мы не за победой, ни за грамотами, ни за подарками, а отдохнуть и показать, что мы еще живы и здоровы.

Марина Головченко, 64 года

Жизнь на пенсии только начинается. Поэтому мы все бодры и мы все хотим быть здоровыми, успешными и продолжать жить. - Вы готовились к турниру? - Да, мы один раз потренировались.

Многие из участников играли только раз и с правилами не очень знакомы. Однако к каждой команде прикреплен инструктор, который перед соревнованием разъяснил, что следует делать.

Если выбиваем 10 кеглей одновременно, то у вас страйк, и вы бросаете один раз. Потом переходит следующий. Потом опускаются грабли, по граблям мы не попадаем. Подымаются грабли, опускаются кегли, бросаем мячики.

Все эти люди являются членами клуба активного долголетия. Спорт - один из направлений их досуга, вот так они оказались вместе в боулинге.

Татьяна Журило, организатор

По инициативе пенсионеров, именно по их инициативе. Мы в течение уже буквально двух лет просто приходили для того, чтобы пенсионеры могли отдохнуть. И потом и у самих пенсионеров возникла идея соревнований. И поэтому мы проводим первые городские соревнования между командами клуба активного долголетия города Харькова.

Победители получают сертификат на бесплатную игру. А все остальные участники - грамоты и кучу положительных эмоций.