Вместо "Евровидения", зрителям предлагают посмотреть онлайн-концерт

Организаторы "Евровидения", вместо отмененного из-за коронавируса конкурса, анонсировали онлайн-концерт, на котором выступят, как заявленные в этом году участники, так и конкурсанты прошлых лет.

Концерт Europe Shine A Light будет транслироваться на Youtube-канале "Евровидения" 16 мая. В рамках концерта можно будет услышать все 41 песню этого года в неконкурентном формате, а также организаторы готовят множество сюрпризов для поклонников и зрителей.

Ведущими шоу станут Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит, которые должны были вести песенный конкурс в Роттердаме. Ожидается, что шоу продлится два часа, а окончательный список заявленных артистов станет известен в ближайшее время.