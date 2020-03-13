Всемирный день сна. В зоопарке рассказали, как отдыхают их подопечные

Пушистые и пернатые «соньки». Ко всемирному дню сна в городском зоопарке рассказали, как сладко спят их подопечные. Так, например, слоны несмотря на свои солидные размеры восстанавливают силы - за два-четыре часа в сутки. И спят они стоя. Столько же нужно и лошадям, которые, кстати, тоже в основном спят стоя.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Коні вміють блокувати колінні суглоби, немов затискаючи зв'язки і кістки в одному положенні. Через порівняно тонкі ноги і велике тіло підйом вимагає від коня певних зусиль і декількох секунд часу. Навіть молоді коні встають досить незграбно, а в природі таке зволікання може коштувати життя. Загалом, травоїдні сплять менше, ніж хижаки. Це пов'язано з тим, що їм потрібно більше їсти для підтримання життєдіяльності і постійно стежити за обстановкою, щоб не потрапити до пазурів хижих звірів.

А хищники, говорит Жанна Сивуха, спят немало - до 20 часов в сутки. Тигры и львы, вдоволь наевшись мяса почти сразу засыпают, дабы восстановить силы для очередной охоты.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

На кілька годин менше за короля звірів – 16 годин – спить бегемот. Наша красуня Степанида може спати і на суші, і у воді, прямо уві сні піднімаючись над нею для ковтка повітря. А ось хто за тривалістю сну найближчий до людини, так це птахи: 6-8 годин відпочинку, і зі світанком пернаті готові до підкорення нових висот.

А поддержать сонных пушистиков смогут и харьковчане, потому как погода в выходные точно будет побуждать к тому, дабы провести уикенд в постели. Так, уже завтра 14 марта синоптики прогнозируют дождь ночью, и небольшой днем, местами даже со снегом. Температура воздуха ночью от +2 до + 4, днем ​​до 11 градусов тепла. В воскресенье погода изменится кардинально - в городе ожидается снег, даже слабая метель и местами гололед на дорогах. Ночью столбик термометра опустится до - 5, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла. С понедельника начнет постепенно теплеть, ночью все еще будет минусовая температура, днем ​​воздух прогреется до 6 ° тепла.